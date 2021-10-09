Сокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплаты

В следующем году Украину ожидает большое сокращение медиков. Придется отправить на улицу почти треть медицинских работников. В проекте бюджета на 2022 предусмотрены деньги на зарплату лишь для 69% медицинского персонала. Остальным платить будет нечем.

В Украине грядет большое сокращение медиков: нет денег на зарплату трети работников

Так интерпретирует бюджетные планы на следующий год оппозиционная "Европейская солидарность". К сожалению, свой вклад в уничтожение украинской медицины сделал и коронавирус, который вынудил многих медиков работать за нищенскую зарплату на пределе человеческих сил. Однако к негативному влиянию коронавируса добавился еще и непрофессионализм власти, отмечают в ЕС.

Впрочем, если даже отбросить естественные попытки оппозиции найти соринку в глазу власти, то все равно цифры - вещь упрямая.

В Украине грядет большое сокращение медиков: нет денег на зарплату трети работников
По словам тернопольского партийца Виктора Шумады:

"Задекларированные зарплаты средним медицинским работникам в размере от 13,5 тыс. грн, а врачам - от 20 тыс. грн в проекте Государственного бюджета предусмотрены только для 200 тыс. лиц среднего медицинского персонала и 90 тыс. врачей ". При этом еще 130 000 медицинских работников остаются "за бортом".

Если власть не внесет поправок в проект бюджета и не предусмотрит деньги на зарплату этим 130 тысячам, то их придется сокращать.

Напомним, тем временем семейных врачей из Украины приглашают на работу в Польшу, обещая им до 90 000 гривен ежемесячной зарплаты.


Марченко Любов, Тудей

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