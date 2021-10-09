Сообщены подозрения по делу о хищении 150 млн гривен на строительстве Подольского моста

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о новых подозрениях по делу о хищении 150 млн гривен на строительстве Подольского моста: руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности во время строительства мостового перехода через р. Днепр были сообщены новые подозрения первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева ", руководителю генподрядной организации, а также были вручены извещения о подозрении двум руководителям подрядных организаций (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в апреле 2017 года между вышеупомянутым коммунальным предприятием и генподрядчиком был заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству моста.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие вспомогательные услуги", - отметили в прокуратуре.

В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

Вместе с тем, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками были составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн гривен.

"В связи с изложенным, первому заместителю руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева » и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно", - добавили прокуроры.

Кроме того, вручены извещения о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по этим эпизодам составляет около 150 млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Отметим, 16 августа вышеупомянутым руководителю КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно по поводу завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн гривен.

Напомним, Национальная полиция привлекла водолазов для проверки объема и качества работ на Подольском мосту.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.