Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны

Компания Нафтогаз предложила газ для отопления обычных одесских квартир по цене 44 гривны за кубометр. Такую стоимость газа компания-поставщик выставила для ОСМД. Компании, обслуживающие многоквартирные дома, в полной растерянности: стоимость отопления и горячей воды в таких домах вырастет по сравнению с прошлым отопительным сезоном в 4-5 раз.

В первых числах октября одесские ОСМД получили такие коммерческие предложения от Нафтогаза:

"Предлагаем вам рассмотреть следующие условия сотрудничества: Цена газа за 1000 куб. составляет 43680 грн с НДС. Условия оплаты – предоплата; Цена газа за 1000 куб составляет 44184 грн с НДС. Условия оплаты – подекадная; Цена газа за 1000 м куб. составляет 44694 грн с НДС. Условия оплаты – постоплата. Период поставки газа - октябрь 2021".

То есть, компаниям, которые обслуживают многоквартирные дома и которые приравнены теперь к коммерческим, могут получать газ лишь по коммерческим ценам. Соответственно, Нафтогаз предложил им газ по рыночным ценам. Причем, цены будут несколько отличаться в зависимости от условий оплаты.

По предоплате тариф будет наиболее дешевым (если здесь вообще уместно это слово) - 43,68 гривны за кубометр. А если платить по факту получения газа, то кубометр обойдется в 44,69 гривны.

Таким образом, стоимость отопления и горячей воды в наступающем отопительном сезоне по тарифам Нафтогаза будет в 4-5 раза выше, чем прошлой зимой.

Напомним, в Украине тариф на газ для промышленности уже вырос до 54 гривен за кубометр. Руководители отрасли говорят о том, что многие предприятия будут сокращать свою производственную деятельность, а некоторые даже могут прекратить работу.