Moderna собирается построить завод по производству вакцин в Африке за 500 миллионов долларов

Фармацевтическая компания Moderna планирует построить завод по производству вакцин от COVID-19 в Африке, который будет стоить до 500 миллионов долларов.

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Только 7% африканцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

В заявлении компании говорится, что новый завод будет производить лекарственное вещество для вакцин против COVID-19 и других болезней.

По словам Moderna, компания потратит до 500 миллионов долларов (36.3 миллиарда рублей) на строительство «современного предприятия» на континенте в течение двух-четырех лет. Других подробностей, таких как место строительства или даже страна, пока нет.

Всемирная организация здравоохранения уже давно предупреждает правительства богатых стран о том, что пандемия коронавируса не закончится пока страны с низким уровнем дохода не смогут вакцинировать свое население с той же скоростью, что и богатые. Однако не все так просто.

Согласно New York Times, в Африке менее 5% населения полностью вакцинировались. Только 7% людей получили хотя бы одну дозу. В то же время, в Европе 57% людей получили хотя бы одну дозу вакцины, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 55%.

Moderna была основана в 2010 году, что делает ее относительно молодой фармацевтической компанией. Однако ей удалось добиться огромного успеха благодаря вакцине против коронавируса – компания выпустила около 500 миллионов доз по всему миру.



