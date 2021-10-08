Moderna собирается построить завод по производству вакцин в Африке за 500 миллионов долларов

Фармацевтическая компания Moderna планирует построить завод по производству вакцин от COVID-19 в Африке, который будет стоить до 500 миллионов долларов.

Moderna собирается построить завод по производству вакцин в Африке за 500 миллионов долларов

Изображение Teja Klinar с сайта Pixabay

Только 7% африканцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

В заявлении компании говорится, что новый завод будет производить лекарственное вещество для вакцин против COVID-19 и других болезней.

По словам Moderna, компания потратит до 500 миллионов долларов (36.3 миллиарда рублей) на строительство «современного предприятия» на континенте в течение двух-четырех лет. Других подробностей, таких как место строительства или даже страна, пока нет.

Всемирная организация здравоохранения уже давно предупреждает правительства богатых стран о том, что пандемия коронавируса не закончится пока страны с низким уровнем дохода не смогут вакцинировать свое население с той же скоростью, что и богатые. Однако не все так просто.

Согласно New York Times, в Африке менее 5% населения полностью вакцинировались. Только 7% людей получили хотя бы одну дозу. В то же время, в Европе 57% людей получили хотя бы одну дозу вакцины, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 55%.

Moderna была основана в 2010 году, что делает ее относительно молодой фармацевтической компанией. Однако ей удалось добиться огромного успеха благодаря вакцине против коронавируса – компания выпустила около 500 миллионов доз по всему миру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за высоких цен на газ заводам в ЕС грозит остановка - BloombergИз-за высоких цен на газ заводам в ЕС грозит остановка - Bloomberg
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходахВ США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах
Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионовНалог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов
Налоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллионаНалоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллиона
В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларовВ Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов
Ди Каприо приобрел акции двух стартапов по производству «лабораторного» мясаДи Каприо приобрел акции двух стартапов по производству «лабораторного» мяса
Китайские инвестиции в Украину. Совокупный объем едва превышает $100 миллионов (исследование)Китайские инвестиции в Украину. Совокупный объем едва превышает $100 миллионов (исследование)
Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)
Спортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделюСпортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделю
Последние новости
Подгружаем последние новости