Руководителю Укрэксимбанка сообщено о новом подозрении

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Руководителю Укрэксимбанка сообщено о новом подозрении
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Отстраненному от должности руководителю Укрэксимбанка Евгению Мецгеру сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы». Указанному лицу инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное задержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в уведомлении.

Сейчас решается вопрос об избрании Мецгеру меры пресечения. Следствие и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции Нацполиции в Киеве.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело. В настоящее время сведения в ЕРДР внесены по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" (влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, если такие действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала пыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако, после того, как было обнародовано видео, Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. Позже он извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

6 октября пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по делу нападения на журналистов подготовили два подозрения. 7 октября полиция вручила два подозрения руководству банка.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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