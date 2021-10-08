Нафтогаз решил купить дорогую "игрушку" для своего офиса, повысив потребителям тариф на газ

Компания Нафтогаз разместила на платформе ProZorro заявку на покупку аудиовизуального комплекса для своего офиса стоимостью почти в 12 миллионов гривен.

Все бы ничего: Нафтогаз - не нищая компания. Однако в тот же день (так совпало) Нафтогаз поднял тариф на газ для части своих бытовых потребителях. Речь идет о клиентах, которые не являются абонентами компании, а получают от нее газ, как от поставщика последней надежды (ПОН – в украинской аббревиатуре). Октябрьские тарифы для них выросли по сравнению с сентябрьскими сразу на 38% и составили 16,56 гривен за кубометр вместо 12 гривен, действовавших в прошлом месяце.

Конечно на фоне той вакханалии, которая творится в этом году в Европе с ценами на газ, то еще и 16,56 вроде "божеская" цена, однако это практически вдвое выше, чем платят за газ постоянные клиенты самого Нафтогаза. Поэтому заявка на такую дорогую покупку для офиса на фоне непомерного повышения цен для людей выглядит немного цинично.

Аудиовизуальный комплекс – вещь, конечно, многофункциональная и статусная (за такую-то цену), однако жил же как-то Нафтогаз до сих пор и без него.

В аудиовизуальный комплекс входят такие системы:

система видео и аудиокомутации;

PTZ камера с креплением;

беспроводная презентационная система;

терминал видеоконференцсвязи;

проектор с экраном;

монитор на 65 дюймов;

конференц-система с функцией синхронного перевода;

термостат;

сенсоры температуры;

модуль интеграции всей системы с системой кондиционирования.

На подачу предложений Нафтогаз отвел потенциальным продавцам месяц, до 7 ноября. В этот день состоится аукцион. А затем победитель торгов должен до нового года (это крайний срок) поставить товар в Нафтогаз.

То есть, новогодние праздники в главном офисе компании в Киеве на ул. Богдана Хмельницкого,6 уже будут встречать с новеньким аудиовизуальным комплексом за 11,8 миллиона гривен.

А если еще принять во внимание должностные оклады и премии топ-менеджеров этой компании, то можно считать, что жизнь у них удалась. Чего не скажешь о клиентах, для которых Нафтогаз является ПОНом. У них с такими ценами на газ, возможно, и на традиционный новогодний оливье денег не хватит.

Напомним, в Нафтогазе рассказали, как будут сдерживать тарифы на газ на фоне мирового кризиса.