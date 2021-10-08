Сенат США повысил лимит госдолга, чтобы предотвратить дефолт

Вечером 7 октября американские сенаторы приняли законопроект о временном повышении лимита долга федерального правительства в размере 28,4 трлн долларов, чтобы избежать риска дефолта в конце этого месяца.

Однако голосование по долгосрочному решению вопроса лимита госдолга отложено до начала декабря, сообщает Голос Америки.

Законопроект поддержали 50 сенаторов, 48 - все республиканцы - проголосовали «против».

Ожидается, что увеличение лимита государственного долга на 480 млрд долларов, в результате чего общий размер лимита составит 28,9 трлн долларов, завершится до 3 декабря. В этот же день заканчиваются сроки финансирования большинства федеральных программ.

"Это означает, что в течение следующих восьми недель перед расколотым Конгрессом возникнет двойная проблема: законодателям нужно будет договориться о расходах федеральных структур до сентября 2022 ода и избежать угрозы дефолта , который может произойти, если лимит не повысят до 3 декабря", - говорится в сообщении.

Лимит госдолга США установлен на уровне 28,4 трлн долларов. Формально он уже превышен, поскольку долг США составляет 28,43 трлн долларов. Благодаря министерству финансов уже несколько месяцев удается платить по счетам, придерживая определенные государственные инвестиции, но до середины октября законодатели должны поднять потолок государственного долга.