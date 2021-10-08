"Схемы" обнародовали расследование об "Укрэксимбанке"

Журналисты "Схем" обнародовали резонансное расследование, касающееся работы государственного “Укрэксимбанка”.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее во время записи интервью с главой финучреждения Евгением Мецгером к журналистам применили физическую силу, отобрали съемочную технику и удалили отснятое видео. Позже журналистам удалось восстановить записи, которые были обнародованы.

В расследовании говорится, что "Укрэксимбанк" выдал 60 милллонов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области (ОРДО) и платит налоги оккупационной власти. Кроме того, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительны.

В государственных банках проблемные кредиты, как правило, ложатся финансовым бременем на государственный бюджет - а значит, на плечи налогоплательщиков.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов, обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгера отстранили от должности на время внутренней проверки. В пресс-службе банка сообщили, что проведут пресс-конференцию, однако позже ее отменили. А Мецгер извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

В прокуратуре Киева заявили, что подготовили два подозрения по делу о нападении на журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".