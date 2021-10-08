Аналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынках

В Barclays ожидает продолжения роста рынков акций и рекомендуют использовать падение котировок для покупки бумаг. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

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Совет банкиров

В последний месяц мировые рынки акций были под давлением из-за опасений дальнейшего роста инфляции, что привело к повышению доходности облигаций до многомесячных максимумов.

Учитывая сохраняющиеся опасения относительно разгона инфляции и окончания цикла восстановления экономики, в Barclays ожидают периода более высокой волатильности на рынках и более низкой доходности на фондовых рынках по сравнению с предыдущими кварталами.

Однако аналитики британского банка по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам выкупать бумаги на падении, то есть использовать стратегию «buy the dip».

«Акции — единственный класс активов, который дает положительную реальную доходность и имеет тенденцию показывать хорошие результаты в условиях повышенной инфляции», — считает эксперт Barclays Эммануэль Кау.

Альтернативы для инвесторов по-прежнему нет, пишет издание. При этом в банке ожидают, что европейские акции, в частности акции компаний из Германии и Италии, покажут лучший результат, чем акции компаний США .

По мнению экспертов, наиболее привлекательными сейчас выглядят банки и энергетика. Банковский сектор показал самые лучшие результаты с начала года, в то время как энергетика все еще остается одним из самых дешевых секторов. Акции сырьевого сектора также предлагают потенциальную защиту от падения фондовых рынков в случае сохранения высокой инфляции.

Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, в Barclays не ожидают дальнейшем развития сценария «стагфляции» (падение темпов роста экономики в сочетании с высокой инфляцией), поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия — мягкими, сообщил Эммануэль Кау.

Риски для рынков

Эксперт Barclays Эммануэль Кау назвал ключевые риски для рынков в четвертом квартале, которые могут помешать их дальнейшему росту.