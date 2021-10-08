Аналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынках
В Barclays ожидает продолжения роста рынков акций и рекомендуют использовать падение котировок для покупки бумаг. Об этом
Совет банкиров
В последний месяц мировые рынки акций были под давлением из-за опасений дальнейшего роста инфляции, что привело к повышению доходности облигаций до многомесячных максимумов.
Учитывая сохраняющиеся опасения относительно разгона инфляции и окончания цикла восстановления экономики, в Barclays ожидают периода более высокой волатильности на рынках и более низкой доходности на фондовых рынках по сравнению с предыдущими кварталами.
Однако аналитики британского банка по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам выкупать бумаги на падении, то есть использовать стратегию «buy the dip».
«Акции — единственный класс активов, который дает положительную реальную доходность и имеет тенденцию показывать хорошие результаты в условиях повышенной инфляции», — считает эксперт Barclays Эммануэль Кау.
Альтернативы для инвесторов по-прежнему нет, пишет издание. При этом в банке ожидают, что европейские акции, в частности акции компаний из Германии и Италии, покажут лучший результат, чем акции компаний США.
По мнению экспертов, наиболее привлекательными сейчас выглядят банки и энергетика. Банковский сектор показал самые лучшие результаты с начала года, в то время как энергетика все еще остается одним из самых дешевых секторов. Акции сырьевого сектора также предлагают потенциальную защиту от падения фондовых рынков в случае сохранения высокой инфляции.
Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, в Barclays не ожидают дальнейшем развития сценария «стагфляции» (падение темпов роста экономики в сочетании с высокой инфляцией), поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия — мягкими, сообщил Эммануэль Кау.
Риски для рынков
Эксперт Barclays Эммануэль Кау назвал ключевые риски для рынков в четвертом квартале, которые могут помешать их дальнейшему росту.
Это энергетический кризис в Европе, новая волна распространения Covid-19, неопределенность в отношении дальнейшего роста экономики Китая и проблемы с повышением потолка госдолга в США. В то же время, четвертый квартал обычно благоприятен для акций и облигаций, сообщили в Barclays.