ФАО: Мировые цены на продовольствие повысились до нового рекорда за 10 лет

Мировые цены на продовольствие в сентябре текущего года продолжили поднялись на 1,2% относительно предыдущего месяца и более чем на 32% в годовом сопоставлении, преимущественно в связи с удорожанием растительных масел, зерновых и сахара. Об этом фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Фото: epravda.com.ua

Как изменился индекс

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в сентябре 130 пунктов, тем самым обновив рекордный уровень за 10 лет.

Данный индекс используется для отслеживания изменения международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

В частности, отмечает организация, значение индекса цен на зерновые повысилось в сентябре на 2% до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса.

Индекс цен на молочную продукцию вырос до 117,9 пункта. Сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

При этом, констатирует организация, индекс цен на сахар поднялся на 0,5% из-за заморозков и засухи в Бразилии , крупнейшем в мире экспортере сахара.

Среднее значение индекса цен на мясо составило в сентябре 115,5 пункта. Он практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за август, но на 24,1 пункта (26,3%) превысил соответствующий показатель прошлого года.

Напомним

В августе 2021 года мировые цены на продукты питания восстановились после снижения в течение двух месяцев подряд. Этому способствовало резкое повышение мировых котировок цен на сахар, пшеницу и растительные масла.

Среднее значение индекса продовольственных цен в июне составило 124,6 п., что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, однако на 33,9% выше, чем годом ранее.

Ранее «Минфин» писал, что мировые цены на продовольствие росли десятый месяц подряд. В марте они достигли самого высокого уровня с июня 2014 года — в основном из-за подорожания растительных (масло).