ФАО: Мировые цены на продовольствие повысились до нового рекорда за 10 лет

Мировые цены на продовольствие в сентябре текущего года продолжили поднялись на 1,2% относительно предыдущего месяца и более чем на 32% в годовом сопоставлении, преимущественно в связи с удорожанием растительных масел, зерновых и сахара. Об этом фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

ФАО: Мировые цены на продовольствие повысились до нового рекорда за 10 лет
Фото: epravda.com.ua

Как изменился индекс

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в сентябре 130 пунктов, тем самым обновив рекордный уровень за 10 лет.

Данный индекс используется для отслеживания изменения международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

В частности, отмечает организация, значение индекса цен на зерновые повысилось в сентябре на 2% до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса.

Индекс цен на молочную продукцию вырос до 117,9 пункта. Сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

При этом, констатирует организация, индекс цен на сахар поднялся на 0,5% из-за заморозков и засухи в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.

Среднее значение индекса цен на мясо составило в сентябре 115,5 пункта. Он практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за август, но на 24,1 пункта (26,3%) превысил соответствующий показатель прошлого года.

Напомним

В августе 2021 года мировые цены на продукты питания восстановились после снижения в течение двух месяцев подряд. Этому способствовало резкое повышение мировых котировок цен на сахар, пшеницу и растительные масла.

Среднее значение индекса продовольственных цен в июне составило 124,6 п., что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, однако на 33,9% выше, чем годом ранее.

Ранее «Минфин» писал, что мировые цены на продовольствие росли десятый месяц подряд. В марте они достигли самого высокого уровня с июня 2014 года — в основном из-за подорожания растительных (масло).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин продал ОВГЗ на 2,465 миллиардов: что нового происходило на аукционе и почему такие скромные результатыМинфин продал ОВГЗ на 2,465 миллиардов: что нового происходило на аукционе и почему такие скромные результаты
Цены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за кубЦены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за куб
Посылки с AliExpress и Amazon могут стать для украинцев недоступными из-за нового законопроектаПосылки с AliExpress и Amazon могут стать для украинцев недоступными из-за нового законопроекта
Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знакаИгрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака
В Украине выросли цены на однокомнатные квартиры: стоимость квадратного метра по областямВ Украине выросли цены на однокомнатные квартиры: стоимость квадратного метра по областям
Укртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связьУкртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связь
Цены на виноград в Украине упали до убыточных: любимая ягода может повторить судьбу арбузовЦены на виноград в Украине упали до убыточных: любимая ягода может повторить судьбу арбузов
В Минэкономики обнародовали новые цены на бензинВ Минэкономики обнародовали новые цены на бензин
Цены на жилье в Украине стали расти медленнееЦены на жилье в Украине стали расти медленнее
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Последние новости
Подгружаем последние новости