В 2021 году госдолг Украины вырос на $2 миллиарда

По сравнению с концом 2020 года госдолг Украины увеличился. Сейчас он превышает $90 млрд, сообщил на Киевском международном экономическом форуме премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

В 2021 году госдолг Украины вырос на $2 миллиарда
Фото: Pixabay

По данным Минфина сумма госдолга Украины на 1 сентября 2021 составила $92,53 млрд ($38,04 млрд внутренний и $54,49 млрд внешний).

На конец 2020 госдолг составлял $90,25 млрд ($36,53 млрд внутренний и $53,72 млрд внешний).

По словам Шмигаля, в правительстве есть стратегия по изменению структуры государственного долга — будут увеличивать собственные внутренние заимствования, а внешние уменьшать.

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