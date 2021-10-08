С начала года Укргазбанк потерял почти 35 миллиардов денег бизнеса

За август объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках сократился на 11,6 млрд — до 705 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.

Фото: bankruptcy-ua.com

Откуда забирали

Больше всего средств бизнеса в августе потерял государственный Ощадбанк.

На втором месте по оттоку ПУМБ Рината Ахметова, который в июле был лидером по притоку.

Продолжил терять ресурсы государственный Укргазбанк, который в первом полугодии лишился 22 млрд грн средств бизнеса, а в июле ещё 7 млрд грн.

Таким образом, с начала года у Укргаза — минус почти 35 млрд грн!

Топ-5 банков по оттоку средств бизнеса в августе, млрд грн.

Ощадбанк -14,6 ПУМБ -8,2 Укргазбанк -5,5 Альфа-Банк -0,9 Таскомбанк -0,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Куда заводили

Лидером по августовскому притоку стал государственный Укрэксимбанк.

Немного отстал Ситибанк, который работает только с корпоративными клиентами, как и ИНГ Банк, занявший третье место.

Топ-5 банков по приросту средств бизнеса в августе, млрд грн.

Укрэксимбанк 5,3 Ситибанк 5,1 ИНГ Банк Украина 1,6 Банк «Пивденный» 1,2 Укрсиббанк 1,1

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За первое полугодие текущего года номинальный объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках вырос на 3% (или 20,9 млрд) — до 702,4 млрд грн

За июль этот показатель увеличился ещё на 14,2 млрд грн — до 716,6 млрд грн.