С начала года Укргазбанк потерял почти 35 миллиардов денег бизнеса
За август объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках сократился на 11,6 млрд — до 705 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.
Откуда забирали
Больше всего средств бизнеса в августе потерял государственный Ощадбанк.
На втором месте по оттоку ПУМБ Рината Ахметова, который в июле был лидером по притоку.
Продолжил терять ресурсы государственный Укргазбанк, который в первом полугодии лишился 22 млрд грн средств бизнеса, а в июле ещё 7 млрд грн.
Таким образом, с начала года у Укргаза — минус почти 35 млрд грн!
Топ-5 банков по оттоку средств бизнеса в августе, млрд грн.
|
Ощадбанк
|
-14,6
|
ПУМБ
|
-8,2
|
Укргазбанк
|
-5,5
|
Альфа-Банк
|
-0,9
|
Таскомбанк
|
-0,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Куда заводили
Лидером по августовскому притоку стал государственный Укрэксимбанк.
Немного отстал Ситибанк, который работает только с корпоративными клиентами, как и ИНГ Банк, занявший третье место.
Топ-5 банков по приросту средств бизнеса в августе, млрд грн.
|
Укрэксимбанк
|
5,3
|
Ситибанк
|
5,1
|
ИНГ Банк Украина
|
1,6
|
Банк «Пивденный»
|
1,2
|
Укрсиббанк
|
1,1
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За первое полугодие текущего года номинальный объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках вырос на 3% (или 20,9 млрд) — до 702,4 млрд грн
За июль этот показатель увеличился ещё на 14,2 млрд грн — до 716,6 млрд грн.