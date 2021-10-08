Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,7%
Гонконгский индекс Hang Seng в моменте вырос на 2,7%, до 24?630,20 пунктов. По состоянию на 09:16 индекс откатился до 24?607,87 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи, пишет РБК.
Торги на бирже
Остальные азиатские индексы показали более слабую динамику. Японский Nikkei 225 вырос на 0,93%, а индекс Topix поднялся на 0,22%.
Южнокорейский Kospi добавил 1,73%, в тоже время тайваньский Taiex подрос на 1,83%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 1,52%.
Ситуация в Китае
Внимание к китайскому сектору недвижимости приковано после того, как Evergrande, второй по величине девелопер Китая, предупредил инвесторов о возможности дефолта по своему $300 млрд долгу. Он уже пропустил два процентных платежей по долларовым облигациям и пытается привлечь средства, чтобы расплатиться с поставщиками и инвесторами.
Мировые рынки обеспокоены последствиями этого банкротства, которое может перекинуться на весь сектор недвижимости страны и значительно замедлить ее экономический рост. По оценкам аналитиков, на сектор недвижимости приходится около 15% ВВП Китая.
Также портфели многих фондов высокодоходных облигаций Азии в большинстве состоят из бондов китайских девелоперов.