Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,7%

Гонконгский индекс Hang Seng в моменте вырос на 2,7%, до 24?630,20 пунктов. По состоянию на 09:16 индекс откатился до 24?607,87 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи, пишет РБК.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,7%
Фото: rbc

Торги на бирже

Остальные азиатские индексы показали более слабую динамику. Японский Nikkei 225 вырос на 0,93%, а индекс Topix поднялся на 0,22%.

Южнокорейский Kospi добавил 1,73%, в тоже время тайваньский Taiex подрос на 1,83%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 1,52%.

Ситуация в Китае

Внимание к китайскому сектору недвижимости приковано после того, как Evergrande, второй по величине девелопер Китая, предупредил инвесторов о возможности дефолта по своему $300 млрд долгу. Он уже пропустил два процентных платежей по долларовым облигациям и пытается привлечь средства, чтобы расплатиться с поставщиками и инвесторами.

Мировые рынки обеспокоены последствиями этого банкротства, которое может перекинуться на весь сектор недвижимости страны и значительно замедлить ее экономический рост. По оценкам аналитиков, на сектор недвижимости приходится около 15% ВВП Китая.

Также портфели многих фондов высокодоходных облигаций Азии в большинстве состоят из бондов китайских девелоперов.

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