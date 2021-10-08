Полиция привлекла водолазов для проверки объема и качества работ на Подольском мосту

Национальная полиция, которая осуществляет досудебное расследование по уголовному делу о хищении средств на строительстве Подольского моста в Киеве , привлекла водолазов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

7 октября на основании постановления суда на Днепре организовали проверку объемов и качества выполненных работ, в том числе подводных.

В августе подозреваемыми в этом деле стали первый заместитель руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева " и руководитель компании-подрядчика.

Их обвиняют в нанесении городу ущерба на сумму свыше 4,5 млн гривен за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда.

Действия должностного лица КП квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, генподрядчика - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.