Полиция привлекла водолазов для проверки объема и качества работ на Подольском мосту
Следователи ищут под водой доказательства коррупции.
Национальная полиция, которая осуществляет досудебное расследование по уголовному делу о хищении средств на строительстве Подольского моста в Киеве, привлекла водолазов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
7 октября на основании постановления суда на Днепре организовали проверку объемов и качества выполненных работ, в том числе подводных.
В августе подозреваемыми в этом деле стали первый заместитель руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководитель компании-подрядчика.
Их обвиняют в нанесении городу ущерба на сумму свыше 4,5 млн гривен за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда.
Действия должностного лица КП квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, генподрядчика - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.
Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.