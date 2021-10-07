Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes

В рейтинг вошли все города Украины с населением более 90 тысяч человек, за исключением неконтролируемых территорий.

Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes
Фото: tov-tob.livejournal.com

Город Киев занял первое место в рейтинге Forbes по легкости ведения бизнеса. Таким образом, столица стала лучшим городом Украины для ведения бизнеса и самым привлекательным местом для инвесторов. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Forbes.

Как сообщает издание, цель исследования - помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов.

«Лидером рейтинга стал Киев, который поднялся с четвертой позиции. Залог успеха - самая высокая в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешало даже снижение миграционной привлекательности: пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица», - говорится в публикации.

В частности, по показателям «Деловая активность» и «Покупательная способность» Киев набрал максимальное количество баллов - 100 из 100. По показателю «Транспортное сообщение» - 84 балла. Это наивысший результат среди всех украинских городов. Сфера «Образование» в Киеве оценена в 78 баллов, «Региональный Doing Business» - 73 балла. Всего Киев набрал 702 балла по 10 показателям.

Второе место в рейтинге заняла Винница - с 677 баллами, третье - Львов с 667 баллами. Лидер прошлого года Ивано-Франковск опустился на четвёртое место в рейтинговой таблице.

В этом году в рейтинг добавился еще один показатель - готовность городов к пандемии. По этому показателю Киев набрал 69 баллов, уступив лидерство лишь Ирпеню (70 баллов).

В «Рейтинг городов» от Forbes вошли все города Украины с населением более 90 тысяч человек, за исключением неконтролируемых территорий.

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