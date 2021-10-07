Марченко рассказал как будут запускать накопительную пенсию в Украине

Источником денег на накопительную пенсию будет 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина .

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Кто будет платить за пенсионную реформу

Марченко отметил, что бизнес и граждане не готовы понять и нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы.

Введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, поступающих в бюджет. Речь идет о 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы.

По словам министра, в дальнейшем граждане смогут добавлять на накопительную пенсию из своих денег.

«Условно говоря, когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию, буду понимать, что эта система начала работать», — сообщил Марченко.

Министр подчеркнул, что параметры пенсионной реформы пока дискутируются. Напомним, что ее начало запланировано на 2023?2024 годы.

Что такое накопительная пенсия

Фактически, это еще одна пенсия, которая должна решить проблему бедности пенсионеров.

В Министерстве соцполитики разрабатывают соответствующий законопроект. Если его поддерживат в Верховной Раде, то граждане Украины будут накапливать на личном счете определенную сумму, которую им выплатят в форме еще одной пенсии после прекращения трудовой деятельности.

Накопления будут инвестировать

Эти деньги не просто будут накапливаться, их будут инвестировать — например в государственные ценные бумаги. Все заработанные инвестиционные доходы распределят между будущими пенсионерами.