В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Более половины центробанков мира изучает возможность выпуска цифровой валюты. 110 стран сейчас находятся на той или иной стадии развития CBDC. Об этом 5 октября сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает Сointelegraph.
В МВФ удивлены интересом к CBDC
Международный валютный фонд провел опрос среди стран-членов и обнаружил, что вопрос выпуска собственной цифровой валюты уже рассматривают во многих центробанках.
«Результат оказался впечатляющим: 110 стран находятся на той или иной стадии изучения CBDC», — сказала Георгиева.
Она также добавила, что МВФ рассматривает CBDC и цифровые валюты в целом с точки зрения макроэкономической стабильности. По ее словам, технология дала людям возможность осуществлять «бесперебойные и менее затратные» переводы, а CBDC — самая надежная форма цифровой валюты, поскольку она имеет поддержку государства и в целом соответствует нормативным требованиям.
В мире есть только одна страна, которая уже выпустила CBDC
Единственным государством, которое уже выпустила цифровую валюту является Багамские острова. Центробанк этой экзотической страны запустил багамский доллар в 2020 году.
Ранее «Минфин» сообщал, что федеральная резервная система США планирует уже на этой неделе начать изучать преимущества и риски выпуска американского цифрового доллара.
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