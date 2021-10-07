Киевсовет решил влить в "Киевтеплоэнерго" 2 миллиарда гривен

Киевский городской совет решил увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" вдвое - на 2 миллиарда гривен.

За это проголосовали 98 депутатов городского совета.

"Это один из необходимых шагов для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в столице. Также это позволит не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду", - говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

В пояснительной записке к проекту решения сказано, что увеличение уставного фонда связано с тяжелым положением предприятия.

"Переход на новые рыночные условия закупки природного газа, неконтролируемый рост цен на природный газ и проблемные вопросы в области теплоэнергетики, которые не решались и накапливались годами, привели к углублению кризиса в отрасли и ставят под угрозу прохождение отопительного периода 2021/2022 года без привлечения дополнительного финансирования для покрытия убытков и кассовых разрывов", - говорится в документе.

Для "Киевтеплоэнерго" главная проблема заключается в отсутствии оборотных средств для закупки газа в нужных объемах и в задолженности перед "Нафтогазом Украины" на общую сумму 7,5 млрд гривен.

Напомним, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения и поставки горячей воды. Документ предусматривает комплекс мер по преодолению кризиса в сфере теплоснабжения. В частности, разработку механизма государственной компенсации экономически обоснованных тарифов, чтобы стоимость услуг осталась на привычном уровне.