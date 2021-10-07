ФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группы
Граждане США потеряли из-за нее 7,5 млн долларов.
Федеральное бюро расследований вместе с полицией Украины обнаружили в Киеве и Харькове два колл-центра крупной мошеннической группы, подозреваемой в нанесении ущерба гражданам США на сумму 7,5 млн долларов.
Об этом сообщили в четверг, 7 октября, Офис генерального прокурора и Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
Уголовное дело в Украине было начато по материалам ФБР.
В рамках расследования правоохранители установили, что граждане Украины могут быть причастны к функционированию масштабной международной мошеннической схемы.
Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса они имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз.
Сотрудники колл-центра звонили инвесторам, которые хотели вывести деньги, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли.
После того, как деньги поступали, их переводили на счета подконтрольных фирм и отмывали путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты. Аккаунты пострадавших блокировались.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, владение иностранными языками было обязательным условием трудоустройства.
5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешки, документацию, банковские карты и денежные средства.
Дело расследуется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Напомним, что несколько дней назад в Украине были задержаны двое хакеров, которые могут быть причастны к группировке REvil.