ФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группы

Фото: gp.gov.ua

Федеральное бюро расследований вместе с полицией Украины обнаружили в Киеве и Харькове два колл-центра крупной мошеннической группы, подозреваемой в нанесении ущерба гражданам США на сумму 7,5 млн долларов.

Об этом сообщили в четверг, 7 октября, Офис генерального прокурора и Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Уголовное дело в Украине было начато по материалам ФБР.

В рамках расследования правоохранители установили, что граждане Украины могут быть причастны к функционированию масштабной международной мошеннической схемы.

Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса они имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз.

Сотрудники колл-центра звонили инвесторам, которые хотели вывести деньги, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли.

После того, как деньги поступали, их переводили на счета подконтрольных фирм и отмывали путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты. Аккаунты пострадавших блокировались.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, владение иностранными языками было обязательным условием трудоустройства.

5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева , Киевской и Харьковской областей. В результате правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешки, документацию, банковские карты и денежные средства.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Дело расследуется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, что несколько дней назад в Украине были задержаны двое хакеров, которые могут быть причастны к группировке REvil.