ФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группы

Граждане США потеряли из-за нее 7,5 млн долларов.

Фото: gp.gov.ua

Федеральное бюро расследований вместе с полицией Украины обнаружили в Киеве и Харькове два колл-центра крупной мошеннической группы, подозреваемой в нанесении ущерба гражданам США на сумму 7,5 млн долларов.

Об этом сообщили в четверг, 7 октября, Офис генерального прокурора и Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Уголовное дело в Украине было начато по материалам ФБР.

В рамках расследования правоохранители установили, что граждане Украины могут быть причастны к функционированию масштабной международной мошеннической схемы.

Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса они имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз.

Сотрудники колл-центра звонили инвесторам, которые хотели вывести деньги, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли.

После того, как деньги поступали, их переводили на счета подконтрольных фирм и отмывали путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты. Аккаунты пострадавших блокировались.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, владение иностранными языками было обязательным условием трудоустройства.

5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешки, документацию, банковские карты и денежные средства.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Дело расследуется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, что несколько дней назад в Украине были задержаны двое хакеров, которые могут быть причастны к группировке REvil.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожайЦена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай
Блок рекламы


Похожие новости
Международные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгамМеждународные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгам
Транзит газа через ГТС Украины за 9 месяцев снизился на 17,2%Транзит газа через ГТС Украины за 9 месяцев снизился на 17,2%
"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию
Прокуратура заявила об аресте земельного участка в Киеве, где строят элитный ЖКПрокуратура заявила об аресте земельного участка в Киеве, где строят элитный ЖК
В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларовВ Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов
Госдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиардаГосдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиарда
На Ровенщине полиция провела рейд против незаконной добычи янтаряНа Ровенщине полиция провела рейд против незаконной добычи янтаря
В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФСВ Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
В начале 90-х за одну ночь из Украины вывели в РФ 90 миллиардов рублей, - ШпекВ начале 90-х за одну ночь из Украины вывели в РФ 90 миллиардов рублей, - Шпек
В Киеве снизились цены на отопление и горячую водуВ Киеве снизились цены на отопление и горячую воду
Последние новости
Подгружаем последние новости