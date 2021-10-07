Газ в Европе подешевел почти на $1000 за сутки

Спотовый рынок ЕС продолжает лихорадить.

Газ в Европе подешевел почти на $1000 за сутки
Фото: Depositphotos/juvelez

Цена газа на голландском хабе TTF утром в четверг, 7 октября, упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

По данным сайта бирже ICE, стоимость ноябрьских фьючерсов сначала обрушилась до 82 евро за МВт-ч, но затем снова подросла примерно до 100 евро (что соответствует 1200 долларов за тысячу кубометров).

Цены на газ в Европе стабильно растут с середины августа, а с конца сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров подошла к 2000 долларов.

Снижение цен на газ началось после заявления президента РоSSии Владимира Путина о том, что РоSSия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Напомним, что накануне пять стран ЕС во главе с Францией и Испанией призвали расследовать причины скачка цен на газ.

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