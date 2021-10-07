Международные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгам

В сентябре государство должно было вернуть кредиторам рекордную сумму денег.

Международные резервы Национального банка, которые в конце лета вышли на многолетний максимум $31,6 млрд, в течение сентября сократились до $28,7 млрд.

Причиной такой динамики стали пиковые выплаты по государственному долгу, говорится в заявлении Национального банка.

На обслуживание и погашение внешних займов Украина в сентябре потратила $2,557 млрд, тогда как валютные поступления правительства от размещения облигаций внутреннего займа составили менее $217 млн.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на $202 млн.

В то же время Национальный банк смог выкупить в резервы с межбанка $139,6 млн.

Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд.