Транзит газа через ГТС Украины за 9 месяцев снизился на 17,2%

"ОГТСУ предлагает почти 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, однако "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-сентябре 2021 года составляет 32,7 млрд куб. м, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (39,5 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает "Интерфакс".

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 29,999 млрд куб. м газа (Словакия - 20,314 млрд куб. м, Венгрия - 6,799 млрд куб. м, Польша - 2,886 млрд куб. м), в южном - 2,666 млрд куб. м (Молдова - 2,272 млрд куб. м, Румыния - 0,394 млрд куб. м).

В сентябре транзит составляет 3,257 млрд куб. м или 108,6 млн куб. м/сутки. В направлении Словакии он составляет 1,989 млрд куб. м, Венгрии - 0,742 млрд куб. м, Польши - 0,332 млрд куб. м, Молдовы - 0,194 млрд куб. м.

"ОГТСУ предлагает почти 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов показывают, что "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистые", - отметил глава оператора Сергей Макогон.

По его словам, ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС , и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита. "Однако отмечу: наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности "Северного потока-2" и могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС ", - добавил Макогон.

Напомним, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита на текущий год составляет 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Ранее Украина попросила поддержки НАТО в сохранении 45 млрд кубометров транзита газа.