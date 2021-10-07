Транзит газа через ГТС Украины за 9 месяцев снизился на 17,2%

"ОГТСУ предлагает почти 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, однако "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Транзит газа через ГТС Украины за 9 месяцев снизился на 17,2%
Фото: inewp.com

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-сентябре 2021 года составляет 32,7 млрд куб. м, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (39,5 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает "Интерфакс".

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 29,999 млрд куб. м газа (Словакия - 20,314 млрд куб. м, Венгрия - 6,799 млрд куб. м, Польша - 2,886 млрд куб. м), в южном - 2,666 млрд куб. м (Молдова - 2,272 млрд куб. м, Румыния - 0,394 млрд куб. м).

В сентябре транзит составляет 3,257 млрд куб. м или 108,6 млн куб. м/сутки. В направлении Словакии он составляет 1,989 млрд куб. м, Венгрии - 0,742 млрд куб. м, Польши - 0,332 млрд куб. м, Молдовы - 0,194 млрд куб. м.

"ОГТСУ предлагает почти 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов показывают, что "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистые", - отметил глава оператора Сергей Макогон.

По его словам, ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС, и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита. "Однако отмечу: наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности "Северного потока-2" и могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", - добавил Макогон.

Напомним, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита на текущий год составляет 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Ранее Украина попросила поддержки НАТО в сохранении 45 млрд кубометров транзита газа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожайЦена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай
Блок рекламы


Похожие новости
Международные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгамМеждународные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгам
Украина прекратила закачку газа в хранилища после потери венгерского транзитаУкраина прекратила закачку газа в хранилища после потери венгерского транзита
"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию
"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
Украине стоит продлить сроки действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев, - глава НБУУкраине стоит продлить сроки действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев, - глава НБУ
Городская власть Киева собралась инвестировать в добычу газаГородская власть Киева собралась инвестировать в добычу газа
Госдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиардаГосдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиарда
Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТСКабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС
Оператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в ВенгриюОператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию
Венгрия и "Газпром" подпишут контракт о поставках газа до 2036 годаВенгрия и "Газпром" подпишут контракт о поставках газа до 2036 года
Последние новости
Подгружаем последние новости