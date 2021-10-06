Из-за высоких цен на газ заводам в ЕС грозит остановка - Bloomberg

Для поддержки производства обсуждаются меры помощи, включая сокращение налогов и государственную финподдержку.

Из-за высоких цен на газ заводам в ЕС грозит остановка - Bloomberg
Фото: baltic-pipe.eu

Промышленные предприятия Европейского Союза рискуют, как минимум, приостановить работу на неопределенное время из-за высоких цен на газ.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что с приближением холодов ситуация может усугубиться.

"С приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения", - говорится в сообщении.

Немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил во вторник, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ (компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа).

Также в сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании, причина та же - высокие цены на газ.

Австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.

Для поддержания производства в ЕС обсуждаются меры помощи, включая сокращение налогов и государственную финподдержку.

Напомним, газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров.

Цены ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросли на 38% и составили 159,88 евро за мегаватт-час, или 1950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1550 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен связан с высоким спросом на газ по всему миру из-за восстановления экономики, в частности в Азии, а также низкими запасами газа в хранилищах ЕС и сокращением поставок "Газпромом". На фоне рекордного подорожания газа акции роSSийской компании только с начала месяца подорожали на 10%.

Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния опубликовали совместное заявление, в котором призвали расследовать скачок цен на газ. В документе отмечается, что скачок цен на газ в Европе может не только ударить по кошелькам обычных людей, но и стимулировать инфляцию и подорвать экономическое восстановление после коронакризиса.

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