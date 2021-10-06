Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций в "Большое строительство"

До конца года планируется представить результаты и возможные решения правительства.

Программа Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в этом году дала первые заметные результаты, что привлекло внимание правительства Франции и французских компаний в Украину, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам конференции ParisInfraWeek.

«В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью EUR 1,3 млрд. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций», - отметил он.

В частности, Мининфраструктуры летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика. До конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству, пояснил Кубраков.

«В рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика мы также изучаем возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов. Это амбициозные и непростые проекты, которые вдохновляются идеей "Большой Европы", ведь сам Евросоюз начался не только с угля и стали, но и с первого европейского самолета», - добавил он.

Кроме этого, Кубраков рассказал, что в рамках дорожной части «Большого строительства» запланировано в течение 2 лет завершить восстановление основной сети маршрутов Украины, что требует масштабных инвестиций.

Один из проектов, которые были представлены в Париже - строительство новой дороги по маршруту Краковец - Львов - Броды - Ровно. К этому проекту уже присоединилась компания с частной инициативой.

«До конца года завершается разработка ТЭО и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта. Экспертиза и опыт французских дорожных компаний в таких проектах являются исключительно ценными», - отметил Кубраков.

Сотрудничество двух стран коснется также украинской железной дороги - сейчас финализируется контракт между Укрзализныцей и французской компанией Alstom.

«Это приближает нас к главной цели - обновление поездов УЗ, быстрее и комфортнее путешествия по железной дороге. Для нас важно сохранить оговоренный объем локализации производства и доступное финансирование», - написал министр.

Напомним, ранее в присутствии президента Владимира Зеленского было заключено соглашение о предоставлении Францией Укрзализныци 130 новых грузовых электропоездов производства компании Alstom.