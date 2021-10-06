Количество банкротств в мире вырастет в 2022, впервые с начала пандемии — исследование

Количество неплатежеспособных компаний в мире вырастет в 2022, ведь правительства отказываться от мер поддержки, которые помогли бизнесу пережить пандемию. Об этом пишет CNBC со ссылкой на новый отчет страховщика кредитов Euler Hermes.

Фото: debt.com

Euler Hermes ожидает, что количество неплатежеспособных компаний, в глобальном измерении, за 2022 вырастет на 15%. Предыдущие два года этот показатель уменьшался: на 12% в 2020 и еще на 6% в 2021, сообщил страховщик.

Но даже учитывая этот прогноз, уровень неплатежеспособности в 2022 будет на 4% ниже, чем до начала пандемии.

«Судя по количеству банкротств, меры правительств по помощи компаниям оказались успешными. Вмешательство государства спасло от банкротства каждую вторую компанию в Западной Европе и каждую третью в США », — прокомментировал аналитик Euler Hermes Максим Лемерле.

Он добавил, что продолжение этих мер удержит низкий уровень неплатежеспособности в 2021 А вот что произойдет после будет зависеть от поведения правительств в последующие несколько месяцев.

Региональные различия

Согласно исследованию Euler Hermes, уровень неплатежеспособности возвращается к своему доковидному значению в некоторых развивающихся экономиках. Многие из этих стран были вынуждены повторно ввести карантин, чтобы справиться с новой волной covid-19, и на этот раз поддержка бизнеса была более ограниченной.

Уровень неплатежеспособности в Африке вернется к доковидному значение уже в этом году, а в странах Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки — в следующем, прогнозирует компания.

В странах Западной Европы этот процесс будет неоднородный характер:

В таких странах, как Испания и Италия, неплатежеспособность вырастет выше своего допандемического уровня уже в 2021 или 2022 году.

В таких странах, как Швейцария, Швеция и Португалия, уровень неплатежеспособности возрастет в 2022, но не достигнет показателей 2019.

Во Франции, Германии и Бельгии продолжение щедрых программ поддержки вероятно сохранит неплатежеспособность на низком уровне.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе уровень неплатежеспособности вырастет на 18% в 2022.

В США меры поддержки от правительства и восстановления экономики удержат неплатежеспособность на низком уровне в 2021 и 2022.

Как правительства помогали бизнеса

С начала коронакризиза правительства увеличили госрасходы, которые пошли на поддержку медицинской системы, бизнеса и граждан. Среди мер поддержки были: снижение налогов и отсрочки их уплаты, государственные кредиты и гарантии, а также денежные переводы.

В то же время центральные банки смягчили свою политику, чтобы сохранить приток средств в экономику.

С восстановлением экономики от ковидного падения, некоторые правительства начали отменять эти меры, а несколько центробанков повысили процентную ставку.