Количество банкротств в мире вырастет в 2022, впервые с начала пандемии — исследование
Количество неплатежеспособных компаний в мире вырастет в 2022, ведь правительства отказываться от мер поддержки, которые помогли бизнесу пережить пандемию. Об этом
Euler Hermes ожидает, что количество неплатежеспособных компаний, в глобальном измерении, за 2022 вырастет на 15%. Предыдущие два года этот показатель уменьшался: на 12% в 2020 и еще на 6% в 2021, сообщил страховщик.
Но даже учитывая этот прогноз, уровень неплатежеспособности в 2022 будет на 4% ниже, чем до начала пандемии.
«Судя по количеству банкротств, меры правительств по помощи компаниям оказались успешными. Вмешательство государства спасло от банкротства каждую вторую компанию в Западной Европе и каждую третью в США», — прокомментировал аналитик Euler Hermes Максим Лемерле.
Он добавил, что продолжение этих мер удержит низкий уровень неплатежеспособности в 2021 А вот что произойдет после будет зависеть от поведения правительств в последующие несколько месяцев.
Региональные различия
Согласно исследованию Euler Hermes, уровень неплатежеспособности возвращается к своему доковидному значению в некоторых развивающихся экономиках. Многие из этих стран были вынуждены повторно ввести карантин, чтобы справиться с новой волной covid-19, и на этот раз поддержка бизнеса была более ограниченной.
Уровень неплатежеспособности в Африке вернется к доковидному значение уже в этом году, а в странах Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки — в следующем, прогнозирует компания.
В странах Западной Европы этот процесс будет неоднородный характер:
-
В таких странах, как Испания и Италия, неплатежеспособность вырастет выше своего допандемического уровня уже в 2021 или 2022 году.
-
В таких странах, как Швейцария, Швеция и Португалия, уровень неплатежеспособности возрастет в 2022, но не достигнет показателей 2019.
-
Во Франции, Германии и Бельгии продолжение щедрых программ поддержки вероятно сохранит неплатежеспособность на низком уровне.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе уровень неплатежеспособности вырастет на 18% в 2022.
В США меры поддержки от правительства и восстановления экономики удержат неплатежеспособность на низком уровне в 2021 и 2022.
Как правительства помогали бизнеса
С начала коронакризиза правительства увеличили госрасходы, которые пошли на поддержку медицинской системы, бизнеса и граждан. Среди мер поддержки были: снижение налогов и отсрочки их уплаты, государственные кредиты и гарантии, а также денежные переводы.
В то же время центральные банки смягчили свою политику, чтобы сохранить приток средств в экономику.
С восстановлением экономики от ковидного падения, некоторые правительства начали отменять эти меры, а несколько центробанков повысили процентную ставку.