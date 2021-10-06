Глобальный налог в 15%. В ЕС говорят, что соглашение завершат уже к концу октября

Соглашение о минимальной глобальной ставке корпоративного налога может быть завершено уже к концу октября. Об этом в интервью CNBC заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Фото: yipinstitute.com

Правительства продолжают переговоры о глобальном корпоративном налоге. Хотя сделку уже поддержали страны G-7 и G-20, некоторые государства, имеющие налоговую ставку ниже 15%, в первую очередь Венгрия и Ирландия, высказали сомнения в ее целесообразности. Однако дискуссии под руководством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), похоже, приносят свои плоды.

«Мы надеемся, что соглашение ОЭСР будет завершено в течение октября. Мы также работаем со странами ЕС , чтобы убедится, что cуществует консенсус касательно международного налогового соглашения. И мы готовы подать законодательные предложения, которые обеспечат единообразное внедрение этого соглашения по всему ЕС », — заявил Домбровскис в интервью.

С ним соглашается министр финансов Люксембурга Пьер Граменья, который 5 октября объявил, что «компромисс, устраивающий все страны, будет достигнут через несколько дней.»

Ирландия согласна на компромисс

За последние несколько дней Ирландия подала несколько сигналов, свидетельствующих о позитивном восприятие изменений в соглашении. Так, заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, считает, что новая редакция соглашения «учитывает большинство, если не все» вопросы, беспокоившие его страну.

В то же время министр окружающей среды Ирландии Имон Райан заявил, что «надеется и уверен, что Ирландия будет частью решения в этом контексте».

Министр финансов страны Пашал Доноху заявил в Люксембурге, что он обсудит пересмотренное налоговое соглашение на заседании кабинета министров 7 октября, и уже после этого выскажет свое мнение.

Среди стран, пока не одобривших соглашение, остаются Эстония и Венгрия.

В чем суть соглашения

Соглашение предусматривает введение глобальной минимальной ставки налога, не менее 15%, в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний.

Такие изменения предусматривают, что крупнейшие компании должны платить налоги там, где они имеют производство и получают прибыль, а не только там, где находятся офисы. Новшества могут коснуться таких компаний как Google и Amazon.