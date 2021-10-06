«Убийца Dogecoin». Shiba Inu вошел в топ-20 крупнейших по капитализации криптовалют

Токен Shiba Inu занял двадцатое место в списке крупнейших по капитализации криптовалют, по данным CoinMarketCap. Рыночная оценка «мемной» криптовалюты превысила $14,4 млрд. Об этом пишет РБК.

«Убийца Dogecoin». Shiba Inu вошел в топ-20 крупнейших по капитализации криптовалют
Фото: finance.yahoo.com

Торги Shiba Inu

За последние сутки Shiba Inu подорожал на 68%. На 12:30 токен торговался на уровне $0,00002193. Рост за неделю составил 212%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 15:05 стоимость токена составляет $0,00000120.

Популярность Shiba Inu

5 октября Shiba Inu стал самым популярным токеном на крупнейшей в США криптобирже Coinbase. Суточный объем торгов «мемной» криптовалютой на площадке достиг $1,3 млрд, првысив результат биткоина. 6 октября суточный объем торгов Shiba Inu на Coinbase превысил $1,8 млрд.

После того, как стоимость альткоина начала резко расти, один из крупных держателей перевел Shiba Inu стоимостью более чем $83 млн с одного адреса на другой. Комиссия за перевод составила $46. Этот «кит» приобрел 6,1 трлн монет Shiba Inu в конце сентября, заплатив примерно $43,8 млн. Таким образом, за неделю он получил около $74 млн «бумажной прибыли».

Токен Shiba Inu его создатели называют «убийцей Dogecoin». На сайте проекта сказано, что его основная задача — превзойти по капитализации любимую криптовалюту Илона Маска.

Разработчики Shiba Inu утверждают, что вдохновились примером Reddit-сообщества WallStreetBets, которое искусственно раздуло стоимость акций GameStop, AMC и других убыточных компаний.

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