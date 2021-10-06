В сентябре рост цен в новостройках столицы замедлился

В сентябре стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Киева в среднем составляла 33 тыс. грн. Это на 1,5% дороже, чем в августе. Но темпы роста в первый месяц осени замедлились. Об этом пишет investory со ссылкой на данные Lun.ua.

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Как изменились цены

В августе по сравнению с июлем квадратный метр подорожал на 1,9% до 32,5 тыс. грн, а в июле по сравнению с июнем на 3,6% до 31,9 тыс. грн.

С начала года цены на квартиры в Киеве выросли на 19,1%. Застройщики говорят, что до конца года эта тенденция сохранится, аргументируя это подорожанием сырья, инфляцией и спросом, который держится на докарантинном уровне.

Мнение экспертов

Но, застройщикам выгодно говорить о росте цен, тем самым подстегивая спрос, пишет LIGA.net со ссылкой на комментарий Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Квартиры на первичном рынке перестанут дорожать, только если рухнет спрос.

«А это возможно в случае форс-мажоров — как жесткий локдаун, война, крах монетарной системы или резкое снижение покупательной способности», — рассказал директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Наиболее вероятный из них — повторный локдаун. Тогда осенью застройщики могут прибегнуть к скрытому снижение цен под видом акций и специальных предложений, поскольку зависят от продаж — большая часть полученных средств направляется в строительство.

«Количество сделок на период нового локдауна может сократиться на 30?35%, как это было, например, в апреле нынешнего года, но эти соглашения перейдут в разряд отложенного спроса», — отметил гендиректор компании «Увекон» Владимир Шалаев.