ЕС исключил три юрисдикции из «черного списка» офшоров

Совет Европы исключил Сейшелы, Доминику и Ангилью из списка стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы.

ЕС исключил три юрисдикции из «черного списка» офшоров
Фото: internationalwealth.info

Кто в «черном списке»

В «черном списке» остаются девять юрисдикций: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Сейшелы, Доминика и Ангилья теперь включены в т.н. серый список (Приложение II) стран, которые пока не соблюдают все международные налоговые стандарты, но взяли на себя обязательство внедрять принципы надлежащего налогового управления.

«Серый список»

В «серый список» добавлены Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Северная Македония, Катар и Уругвай.

При этом из него исключены Австралия, Эсвантини и Мальдивы, которые провели все необходимые налоговые реформы.

В Приложении II осталась Турция, взявшая в феврале текущего года обязательство наладить автоматический обмен налоговой информацией со странами-членами ЕС, по пока не достигнувшая значительного прогресса.

Напомним

Впервые Совет Европы составил «черный список» офшоров в декабре 2017 года и в него входило 17 юрисдикций. Список пересмотрели в марте 2019 года, а после его начали пересматривать дважды в год.

В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Как отмечают в Совете Европы, уже 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.

В отношении юрисдикций из «черного списка» возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза.

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