В Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средством

Биткоин может стать законным платежным средством в Бразилии. В парламенте этой страны вскоре будут рассматривать соответствующий законопроект. Об этом сообщил конгрессмен Аурэо Рибейро, передает livecoins.com.br.

В Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средством
Фото: Pixabay

Сейчас законопроект уже готов и направлен на рассмотрение в Конгресс, его поддерживает правительство, заверил Рибейро.

В Бразилии можно будет покупать квартиры за биткоины

Он также добавил, что бразильцы все больше используют криптовалюту в повседневной жизни, но не имеют законной возможности покупать, продавать и инвестировать в криптосектор.

«Бразильцы вскоре смогут покупать дома, автомобили и даже еду в McDonald's с помощью биткоина», — заверил Рибейро.

Недавний опрос показал, что 48% жителей этой страны хотят, чтобы биткоин стал законным платежным средством.

Где уже легализовали криптовалюту

Напомним, что 7 сентября в Сальвадоре вступил в действие «Закон о биткоин», который делает первую криптовалюта официальным платежным средством страны наравне с долларом США.

В Украине также вскоре могут узаконить криптовалюту. 8 сентября Верховная Рада поддержала Закон «О виртуальных активах».

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