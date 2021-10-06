Доллар приближается к годовому максимуму по отношению к другим валютам в преддверии публикации отчета о занятости в США . Об этом сообщает Reuters .

Фото: Pixabay

Почему растет доллар

Трудовая статистика будет обнародована в конце недели и возможно она предоставит ФРС (Федеральная резервная система) новый повод для сворачивания мер поддержки экономики уже в ноябре.

Доллар также растет на фоне распродажи акций на американском и азиатском рынках.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как инвесторы уходят из бумаг IT-гигантов и из других акций в гособлигации, которые демонстрируют рост доходности.

Индекс доллара — динамика

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,22% до 93,982, снова приблизившись к достигнутой в четверг отметки 94,504 — максимального значения с конца сентября 2020 года.

Начиная с 3 сентября индекс доллара вырос на 2,8%, так как трейдеры уже заложили в цены сокращение стимулов в этом году и возможно повышение ставок в 2022 году.

Финансово-политический кризис в США

Инвесторы ищут безопасные активы на фоне опасений, связанных с риском финансового кризиса из-за вероятного достижения «долгового потолка» — лимита, который заложили в бюджете для соцвыплат и на погашение долгов. Сейчас власть не может договориться как решить эту проблему.

Президент США Джо Байден сказал в понедельник, что федеральное правительство может объявить дефолт по своим обязательствам, если в ближайшие две недели республиканцы не присоединятся к демократам и не проголосуют за увеличение лимита госдолга, который в настоящее время составляет $28,4 триллиона.

Курсы других валют