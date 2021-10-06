Молдова достроила газопровод, который лишает ее зависимости от "Газпрома"

Молдова завершила строительство магистрального трансграничного газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев". Он объединяет ГТС Румынии и Молдовы и открывает стране доступ к европейскому энергетическому рынку.

Об этом накануне сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

"После нескольких лет работы, бюрократии, процессов, труба "Яссы-Кишинев" предоставляет нам доступ на европейский энергетический рынок, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа", - написал министр на своей странице в фейсбуке.

Спину отметил, что "РМ необходимо диверсифицировать источники поставок газа, и этот трубопровод дает нам такой шанс".

Газопровод "Яссы-Унгены-Кишинев" строился почти десять лет. Его протяженность составляет около 150 км, из которых 110 км - на территории Молдовы.

В 2014 году открылся газопровод "Яссы-Унгены", который соединил газотранспортные системы Молдовы и Румынии. Однако для коммерческого использования этот газопровод так и не был запущен.

Строительство газопровода на молдавской территории было завершено в августе 2020 года, а работы по расширению на румынской территории - в начале октября этого года.

Новый газопровод в состоянии обеспечить транспортировку в Молдову из Румынии 2,2 млрд кубометров газа в год, обеспечив тем самым около 75% потребностей страны (включая Приднестровский регион) в теплое время года и 60% - в отопительный сезон.

Молдова и роSSийский "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, срок действия которого истек 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц. В октябре Молдова будет получать роSSийский газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, тогда как в сентябре цена составляла 550 долларов за тысячу кубов.