Аренда полевых дорог в Украине: кто заплатит за обслуживание

Владельцев отдельных земельных паев могут заставить компенсировать местным общинам стоимость арендной платы за полевые дороги. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Владельцев земли в Украине заставят платить за аренду полевых дорог

По словам чиновника, именно владельцы земель должны компенсировать местной общине стоимость аренды дорог к своему паю, за которые сейчас платит деньги община.

Полевые дороги обрабатываются и оформлены на владельцев полей. Если дорог нет, то владелец земли должен проложить дорогу к своему полю, считает Николай Сольский.

Владельцев земли в Украине заставят платить за аренду полевых дорог
Кроме того, в Украине в сотни раз хотят увеличить штрафы за самозахват земли. В частности, предлагается увеличить штраф за использование земель не по целевому назначению, невыполнение природоохранного режима использования земель, размещение, проектирование, строительство, ввод в действие объектов, которые негативно влияют на состояние земель, неправильную эксплуатацию, уничтожение или повреждение противоэрозионных гидротехнических сооружений, защитных лесонасаждений - для граждан с 85 - 425 грн до 17 тыс - 51 тыс. грн, а для должностных лиц - с 255 - 510 грн до 85 тыс. - 119 тыс. грн.

Штраф за самовольное занятие земельного участка для граждан составит вместо 170 - 850 грн уже 34 тыс. - 102 тыс. грн, а для должностных лиц - вместо 340 - 1700 грн штрафы повысятся до 68 тыс. - 170 тыс. грн.

Штраф за самовольный самозахват земельного участка и за серьезный ущерб его законному владельцу в случае одобрения законопроекта повысится с 3400 - 5100 грн до 15 тыс. 300 грн - 34 тыс. грн.

Напомним, Юлия Тимошенко рассказала о фейковых фермерах, которые сотнями гектаров скупают украинскую землю.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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