Аренда полевых дорог в Украине: кто заплатит за обслуживание
Владельцев отдельных земельных паев могут заставить компенсировать местным общинам стоимость арендной платы за полевые дороги. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
По словам чиновника, именно владельцы земель должны компенсировать местной общине стоимость аренды дорог к своему паю, за которые сейчас платит деньги община.
Полевые дороги обрабатываются и оформлены на владельцев полей. Если дорог нет, то владелец земли должен проложить дорогу к своему полю, считает Николай Сольский.
Штраф за самовольное занятие земельного участка для граждан составит вместо 170 - 850 грн уже 34 тыс. - 102 тыс. грн, а для должностных лиц - вместо 340 - 1700 грн штрафы повысятся до 68 тыс. - 170 тыс. грн.
Штраф за самовольный самозахват земельного участка и за серьезный ущерб его законному владельцу в случае одобрения законопроекта повысится с 3400 - 5100 грн до 15 тыс. 300 грн - 34 тыс. грн.
Напомним, Юлия Тимошенко рассказала о фейковых фермерах, которые сотнями гектаров скупают украинскую землю.