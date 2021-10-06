Уолл-стрит в минусе: инвесторы продают бумаги IT-гигантов и идут в гособлигации
Основные американские индексы упали из-за падения цен на акции IT-гигантов. Инвесторы идут в казначейские облигации, которые демонстрируют резкое увеличение прибыльности. Об этом пишет
После торгов 4 октября S&P 500 снизился на 1,3%, Nasdaq на 2,14%, Dow Jones на 0,94%.
Какие акции упали более чем на 2%
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Google Alphabet
Цена акций Facebook упали аж на 5% из-за сбоев в работе соцсети.
Среди крупнейших компаний США, лидерами роста стали акции Exxon Mobil, что добавили вчера 1,3%, и акции компании Tesla, поднялись на 0,8%.
Инвесторы идут в гособлигации
На фоне снижения основных фондовых индексов выросла доходность казначейских облигаций США. Причина роста — назревающий финансовый кризис из-за вероятного достижения «долгового потолка» — лимита, который заложили в бюджете для соцвыплат и на погашение долгов. Сейчас власть не может договориться как решить эту проблему.