Уолл-стрит в минусе: инвесторы продают бумаги IT-гигантов и идут в гособлигации

Основные американские индексы упали из-за падения цен на акции IT-гигантов. Инвесторы идут в казначейские облигации, которые демонстрируют резкое увеличение прибыльности. Об этом пишет Reuters.

Уолл-стрит в минусе: инвесторы продают бумаги IT-гигантов и идут в гособлигации
Фото: Pixabay

После торгов 4 октября S&P 500 снизился на 1,3%, Nasdaq на 2,14%, Dow Jones на 0,94%.

Какие акции упали более чем на 2%

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Google Alphabet

Цена акций Facebook упали аж на 5% из-за сбоев в работе соцсети.

Среди крупнейших компаний США, лидерами роста стали акции Exxon Mobil, что добавили вчера 1,3%, и акции компании Tesla, поднялись на 0,8%.

Инвесторы идут в гособлигации

На фоне снижения основных фондовых индексов выросла доходность казначейских облигаций США. Причина роста — назревающий финансовый кризис из-за вероятного достижения «долгового потолка» — лимита, который заложили в бюджете для соцвыплат и на погашение долгов. Сейчас власть не может договориться как решить эту проблему.

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