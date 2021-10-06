Уолл-стрит в минусе: инвесторы продают бумаги IT-гигантов и идут в гособлигации

Основные американские индексы упали из-за падения цен на акции IT-гигантов. Инвесторы идут в казначейские облигации, которые демонстрируют резкое увеличение прибыльности. Об этом пишет Reuters .

Фото: Pixabay

После торгов 4 октября S&P 500 снизился на 1,3%, Nasdaq на 2,14%, Dow Jones на 0,94%.

Какие акции упали более чем на 2%

Apple

Microsoft

Amazon

Google Alphabet

Цена акций Facebook упали аж на 5% из-за сбоев в работе соцсети.

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста стали акции Exxon Mobil, что добавили вчера 1,3%, и акции компании Tesla, поднялись на 0,8%.

Инвесторы идут в гособлигации