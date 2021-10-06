Легендарный инвестор сравнил золото и биткоин с лошадью и Ferrari

Легендарный инвестор Билл Миллер во время саммита Forbes/Shook Top Advisor сравнил биткоин с Феррари, а золото с лошадью. Об этом пишет РБК.

Фото: smart-lab

Ответ Миллера главе JPMorgan

Как пишет издание, так Миллер прокомментировал противоречивые заявления о криптовалюте главы JPMorgan Джейми Даймона, а также ограничительные меры против цифровых активов в Китае и регуляторную неопределенность криптоиндустрии в США .

Фото: Билл Миллер разговаривает с Марвином Макинтайром из Morgan Stanley на саммите Forbes

В недавнем интервью Axios глава JPMorgan раскритиковал биткоин и заявил, что у первой криптовалюты нет внутренней стоимости. В то же время в конце сентября в беседе с Times of India Даймон допускал, что у биткоина есть потенциал для десятикратного роста. А в мае текущего года Даймон призывал инвесторов держаться подальше от криптовалют.

Напомним

В июле Миллер назвал биткоин лучшим активом для защиты от инфляции. Также инвестор согласен с мнением, что биткоин — это цифровое золото, поскольку криптовалюта удобнее в использовании любого драгоценного металла.

В 2019 году фонд Билла Миллера Miller Value Partners стал одним из лучших в истории хедж-фондов, показав доходность в 119%. Инвестор начал приобретать биткоины еще несколько лет назад, когда они стоили $300 за монету. Значительная часть капитала фонда была заработана именно на росте стоимости первой криптовалюты.