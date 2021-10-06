Кризис Evergrand. Еще один китайский девелопер не смог вовремя оплатить долги

На фоне тревоги относительно кризиса Evergrande, китайский рынок недвижимости проявляет новые признаки напряжения. Еще один застройщик пропустил выплату долгов, несколько других могут пойти следом, пишет CNBC.

Кризис Evergrand. Еще один китайский девелопер не смог вовремя оплатить долги
Фото: au.sports.yahoo.com

Рейтинговые агентства понизили рейтинг китайских застройщиков Fantasia Holdings и Sinic Holdings из-за их проблем с потоком средств.

В своем отчете Гонконгской бирже, Fantasia объявила, что не оплатила облигации, срок погашения которых наступил 4 октября. Компания также заявила, что она остановила торговлю своими акциями 9 сентября. Цена ее акций за последние 12 месяцев упала на 60%.

Согласно отчету Fantasia за первое полугодие, ее долговые обязательства составляют $12,8 млрд.

Fitch Ratings понизило рейтинг Fantasia еще до объявления

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Fantasia с B (существует риск дефолта) к CCC- (существенный кредитный риск с высокой вероятностью дефолта).

В своем отчете агентство обратило внимание на частную облигацию, существование которой компания не раскрыла в своей финансовой отчетности. По данным агентства, компания не оплатила $100 млн по этой облигации.

«Существование таких облигаций означает, что ликвидность компании может быть хуже, чем мы оценивали. Опоздание с выплатами также ставит под вопрос способность компании вовремя оплатить свои долги», — надписей Fitch, добавив, что этот инцидент вызывает сомнения в прозрачности финансовой отчетности Fantasia.

Sinic Holdings, вероятно, ждет дефолт

S&P Global Ratings понизило рейтинг Sinic Holdings до «СС» (дефолт практически неизбежен).

«Мы считаем, что у Sinic начались серьезные проблемы с ликвидностью, а его возможности по обслуживанию долга почти исчерпаны», — написал S&P.

Застройщик, вероятно, не выполнит обязательства по своим долларовым облигациям на $246 млн, срок погашения которых наступает 18 октября. Его дочерние компании уже не осуществили процентные платежи в $38,7 млн 18 сентября.

Общая сумма обязательств компании составляет $14,2 млрд, свидетельствует отчет компании за первое полугодие. Девелопер остановил торговлю своими акциями 20 сентября.

У Guangzhou R & F тоже проблемы

Guangzhou R & F — это еще один девелопер, тревожащий инвесторов. В прошлом месяце он заявил, что пытается привлечь $2,5 млрд, продавая дочернюю компанию и занимая средства у собственных акционеров.

Fitch понизил рейтинг компании со стабильного до негативного, объяснив решение ограниченным доступом компании к финансированию.

Напомним

Внимание к китайскому сектору недвижимости приковано после того, как Evergrande, второй по величине девелопер Китая, предупредил инвесторов о возможности дефолта по своему $300 млрд долгу. Он уже пропустил два процентных платежей по долларовым облигациям и пытается привлечь средства, чтобы расплатиться с поставщиками и инвесторами.

Мировые рынки обеспокоены последствиями этого банкротства, которое может перекинуться на весь сектор недвижимости страны и значительно замедлить ее экономический рост. По оценкам аналитиков, на сектор недвижимости приходится около 15% ВВП Китая.

Также портфели многих фондов высокодоходных облигаций Азии в большинстве состоят из бондов китайских девелоперов.

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