НБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлиц
Нацбанк зарегистрировал еще 7 коллекторских компаний. Сейчас в списке уже 30 юрлиц, занимающихся урегулированием проблемных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба
Новые коллекторы
Какие юрлица прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний:
- ООО «Софтфинанс» (ЕГРПОУ 41532195)
- ООО «Кредит 911» (ЕГРПОУ 41460084)
- ООО «Ди Энд Эс Партнерс» (ЕГРПОУ 39781027)
- ООО «Укрборг» (ЕГРПОУ 34482256)
- ООО «Европейское агентство по возврату долгов» (ЕГРПОУ 35465907)
- ООО ЦБЗ «Инкассо» (ЕГРПОУ 42010640)
- ООО «Примколектцентр денежных требований» (ЕГРПОУ 36992270)
Предыстория
В Украине в 2021 году впервые появилось законодательство о коллекторских компаниях и финучреждениях, которые занимаются урегулированием просроченной задолженности по потребительским кредитам.
Все компании, которые на момент введения в действие закона, работали на этом рынке должны были в срок подать в НБУ необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Для новых юрлиц ограничительных сроков нет.
После 14 октября 2021 в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с такой компанией.
Первые коллекторские компании в Украине зарегистрировали 7 сентября 2021.