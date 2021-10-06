НБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлиц

Нацбанк зарегистрировал еще 7 коллекторских компаний. Сейчас в списке уже 30 юрлиц, занимающихся урегулированием проблемных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Фото: Pixabay

Новые коллекторы

Какие юрлица прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний:

ООО «Софтфинанс» (ЕГРПОУ 41532195)

ООО «Кредит 911» (ЕГРПОУ 41460084)

ООО «Ди Энд Эс Партнерс» (ЕГРПОУ 39781027)

ООО «Укрборг» (ЕГРПОУ 34482256)

ООО «Европейское агентство по возврату долгов» (ЕГРПОУ 35465907)

ООО ЦБЗ «Инкассо» (ЕГРПОУ 42010640)

ООО «Примколектцентр денежных требований» (ЕГРПОУ 36992270)

Предыстория

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательство о коллекторских компаниях и финучреждениях, которые занимаются урегулированием просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Все компании, которые на момент введения в действие закона, работали на этом рынке должны были в срок подать в НБУ необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Для новых юрлиц ограничительных сроков нет.

После 14 октября 2021 в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с такой компанией.

Первые коллекторские компании в Украине зарегистрировали 7 сентября 2021.