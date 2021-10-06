НБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлиц

Нацбанк зарегистрировал еще 7 коллекторских компаний. Сейчас в списке уже 30 юрлиц, занимающихся урегулированием проблемных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлиц
Фото: Pixabay

Новые коллекторы

Какие юрлица прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний:

  • ООО «Софтфинанс» (ЕГРПОУ 41532195)
  • ООО «Кредит 911» (ЕГРПОУ 41460084)
  • ООО «Ди Энд Эс Партнерс» (ЕГРПОУ 39781027)
  • ООО «Укрборг» (ЕГРПОУ 34482256)
  • ООО «Европейское агентство по возврату долгов» (ЕГРПОУ 35465907)
  • ООО ЦБЗ «Инкассо» (ЕГРПОУ 42010640)
  • ООО «Примколектцентр денежных требований» (ЕГРПОУ 36992270)

Предыстория

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательство о коллекторских компаниях и финучреждениях, которые занимаются урегулированием просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Все компании, которые на момент введения в действие закона, работали на этом рынке должны были в срок подать в НБУ необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Для новых юрлиц ограничительных сроков нет.

После 14 октября 2021 в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с такой компанией.

Первые коллекторские компании в Украине зарегистрировали 7 сентября 2021.

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