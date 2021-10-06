Цены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за куб

На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1 550 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за куб
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке 2 000 долларов за тысячу кубометров.

Так, цены ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросли на 38% и составили 159,88 евро за мегаватт-час, или 1 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов 6 октября газ стоил около 1 550 долларов за тысячу кубометров.

Вчера биржевая цена на газ в Европе обновила исторический максимум и превысила 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния опубликовали совместное заявление, в котором призвали расследовать скачок цен на газ. В документе отмечается, что скачок цен на газ в Европе может не только ударить по кошелькам обычных людей, но и стимулировать инфляцию и подорвать экономическое восстановление после коронакризиса.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции "Газпрома".

На фоне рекордного подорожания газа акции роSSийской компании только с начала месяца подорожали на 10%.

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