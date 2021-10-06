Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в государстве уже установлен исторический рекорд по уровню средних зарплат. В дальнейших планах Кабмина значится пункт о повышении заработных плат бюджетникам до 900 долларов в месяц.

Шмыгаль заявил о росте средних зарплат в Украине до 900 долларов

Как уточнил Денис Шмыгаль, украинцы стали меньше выезжать на заработки за границу. Этому способствует не только пандемия, но и увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу внутри страны. Запущенные руководством государства экономические и социальные программы дают возможность украинцам жить и зарабатывать достойные средства в Украине.

"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную — на уровне 700 долларов", — рассказал о достижениях и планах правительства на ближайшие годы Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил о росте средних зарплат в Украине до 900 долларов

На сегодняшний день в Украине минимальная зарплата составляет 6000 гривен. Что касается средней заработной платы по стране, то в августе 2021 года она почти на 350 гривен снизилась по сравнению с аналогичными показателями за июль. Если в середине лета в среднем по стране доходы граждан составили 14 345 гривен, то в августе средняя зарплата уменьшилась до 13 997 гривен.

Напомним, в новый Госбюджет на 2022 год не заложены средства на повышение зарплат и пенсий. Почему правительство передумало повышать соцстандарты?


Шевченко Лилия, Тудей

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