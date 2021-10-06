Биткоин подорожал до $50 000

Самая популярная криптовалюта в мире начала стремительно дорожать. Всего за сутки биткоин вырос в цене более чем на 18 процентов и превысил отметку в 50 179 долларов США за одну монету.

Курс биткоина, согласно данным площадки Coindesk, во вторник, 5 октября 2021 года, прибавил в цене сразу пять процентов. За неделю рост курса криптовалюты составил 18 процентов. Впервые за последний месяц стоимость биткоина превысила отметку в 50 000 долларов США . В 14,30 по Киеву курс криптовалюты достиг $50,179 за монету.

По мнению аналитиков, если в ближайшее время по отношению к курсу биткоина будет применена временная модель, то криптовалюта до конца текущего года рухнет в цене до $30 000. Если же стоимость биткоина будет двигаться согласно модели Stock-to-Flow, то курс электронной валюты взлетит в конце 2021-го года превысит $100 000.

Стоит отметить, что биткоин был запущен в 2009 году, с тех пор курс главной криптовалюты мира постоянно менялся и не отличался стабильностью.

Напомним, украинцам рассказали, как в рамках налоговой амнистии можно легализовать биткоины и другие виды криптовалют.