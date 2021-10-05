?Дания дала разрешение на запуск "Северного потока-2", Германия требует гарантий

Немецкое Федеральное сетевое агентство попросило предоставить доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены.

4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters" и на пресс-службу немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur, BNetzA

Однако немецкое Федеральное сетевое агентство попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода.

"Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка", - заявили в Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, что сделала запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

Напомним, компания-оператор Nord Stream 2 AG ранее заявила, что первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом для испытаний. Однако, для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация.

13 сентября немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2". Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев. После того, как Федеральное сетевое агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала "далекой от реальности" информацию о том, что роSSийский "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" уже с октября. Она напомнила, что запуск газопровода невозможен без сертификации его как независимого оператора газотранспортной системы.