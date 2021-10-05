С момента основания инвесторы вложили в развитие GlobalFoundries почти $23 млрд

Отсутствие у GlobalFoundries статуса публичной компании долгое время скрывало её финансовые показатели, но в свете предстоящего выхода на открытый фондовый рынок появляются некоторые интересные данные. С момента основания в 2009 году, например, инвесторы вложили в развитие компании примерно $23 млрд, а выручка в $3 млрд за первое полугодие не покрыла убытков в размере $301 млн.

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Деловые издания уже начали обсуждать содержащуюся в заявке GlobalFoundries на публичное размещение акций информацию. Компания рассчитывает попасть в американский индекс Nasdaq, а минимальный объём привлечения средств составит $1 млрд. По состоянию на конец июня капитализация GlobalFoundries оценивалась в $9,1 млрд, но выход на IPO может увеличить её до $25 млрд, как ранее отмечал Reuters.

Компания располагает производственными мощностями в США , Германии и Сингапуре, по версии TrendForce она является четвёртым по размеру выручки контрактным производителем полупроводниковых компонентов в мире. GlobalFoundries была основана в 2009 году после решения AMD избавиться от собственных производственных мощностей. К 2018 году компания решила выбыть из «гонки техпроцессов», отказавшись от освоения 7-нм технологии и сосредоточившись на 12-нм. Вырученные в ходе IPO средства GlobalFoundries готова потратить на расширение производственных мощностей и освоение новых технологий. Среди них упоминается применение соединений кремния с германием и нитрида галлия. Только на увеличение объёмов производства автомобильных компонентов компания готова в ближайшие годы потратить $6 млрд.

В 2014 году IBM передала GlobalFoundries свой бизнес по производству процессоров, с тех пор новый собственник так и не смог выполнить контрактные обязательства из-за отказа от освоения более прогрессивной литографии, в результате чего IBM выдвинула судебные претензии. Как гласят поданные в рамках подготовки к IPO документы, в первой половине этого года выручка GlobalFoundries составила $3 млрд, что на 13 % больше аналогичного периода 2020 года. Чистые убытки сократились с $534 до $301 млн. К концу отчётного периода компания располагала запасами наличности в размере $805 млн и долговыми обязательствами на сумму $2,18 млрд.



