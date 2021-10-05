Глава НБУ рассказал, что, кроме учетной ставки, влияет на стоимость кредитов

В украинских реалиях, при формировании стоимости кредитов банки учитывают не только учетную ставку Национального банка, но и расходы на судебную и правоохранительную составляющую. И они существенные.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.uа рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"А вот относительно желания и аппетита банковской системы кредитовать есть другая составляющая. И мы обнаружим ее, когда посмотрим, как формируется цена на продукт - на деньги в этом случае. Есть очень большая составляющая в банковской маржи, себестоимости ставки по кредитам, которую очень трудно просчитывать заранее. Это расходы на судебную и правоохранительную составляющую. И эта составляющая постоянно закладывается", - сказал он.

"Почему? Потому что когда заемщик по тем или иным причинам не возвращает банку кредит, то есть целый ряд инструментов, как банку не отдать не только деньги, но и залог», - добавил глава НБУ.

Это, по его словам, одна из причин того, почему в Украине фиксируются «перекосы» в потребительском кредитовании.

"Так оно проще для банков - с «той» стороны нет команды хороших юристов. И это одна из причин того, почему так быстро не восстанавливается аппетит на корпоративное кредитование, соответственно, почему такой уровень маржи", - добавил Шевченко.

В то же время по его словам, на сентябрь 2021 года имеем самый низкий за последние годы уровень NPL (уровень неработающих кредитов - LB.ua) - 35%. В середине 2019 он составлял более 50%.

При этом за восемь месяцев 2021 года гривневые кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 15.4% (12.3% в годовом измерении). Также заметно ускорилось кредитование домохозяйств - до 21.8% с начала года (17.2% в годовом измерении). В частности, банки активно наращивают ипотечное кредитование. Кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости за восемь месяцев текущего года выросли на 28.8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Напомним, 9 сентября Национальный банк повысил учетную ставку с 8,0% до 8,5% в связи с высокой инфляцией.

С июня 2020 года до марта 2021 года учетная ставка в Украине находилась на рекордно низком уровне и 6,0%. В начале марта НБУ повысил ее до 6,5%, в апреле - до 7,5%, а в июле - до 8%.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.