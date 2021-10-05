"Укрзализныця" купила седушки для унитазов по 10 тысяч и кнопки смыва по цене смартфонов - "Наши гроши"

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы.

АО "Украинская железная дорога" 16 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

Отмечается, что стоимость отдельных запчастей очень высока. Например, седушка с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн, а кнопка смыва - 6 790 грн. В открытых источниках есть данные о стульчаках по такой цене - с функцией биде или микролифтами. Никаких данных о наличии таких функций в стульчаке для "УЗ" - нет. Кнопка смыва выполняет единственную функцию - подачу сигнала о спуске воды в туалете.

Унитазный блок, на который сверху крепится седушка, был приобретен за 311 880 грн.

Отмечается, что "УЗ" существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а седушки - по 8 200 грн, то есть на 15% дешевле чем сейчас. При этом за те торги две фирмы-участники были наказаны Антимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки смыва покупали также по 5 894 грн.

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы - победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цены составила менее 1%.

Основателем киевского ООО "Компания АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн только в системе "УЗ". ООО "Редтехнотрейд" записана на Андрея Дзеву из Киева . Ранее фирма выиграла в системе "УЗ" подряды на 46 млн грн.

Напомним, 1 октября "Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен.