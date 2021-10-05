"Укрзализныця" купила седушки для унитазов по 10 тысяч и кнопки смыва по цене смартфонов - "Наши гроши"

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы.

"Укрзализныця" купила седушки для унитазов по 10 тысяч и кнопки смыва по цене смартфонов - "Наши гроши"
Фото: nashigroshi.org

АО "Украинская железная дорога" 16 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

Отмечается, что стоимость отдельных запчастей очень высока. Например, седушка с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн, а кнопка смыва - 6 790 грн. В открытых источниках есть данные о стульчаках по такой цене - с функцией биде или микролифтами. Никаких данных о наличии таких функций в стульчаке для "УЗ" - нет. Кнопка смыва выполняет единственную функцию - подачу сигнала о спуске воды в туалете.

Унитазный блок, на который сверху крепится седушка, был приобретен за 311 880 грн.

Отмечается, что "УЗ" существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а седушки - по 8 200 грн, то есть на 15% дешевле чем сейчас. При этом за те торги две фирмы-участники были наказаны Антимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки смыва покупали также по 5 894 грн.

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы - победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цены составила менее 1%.

Основателем киевского ООО "Компания АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн только в системе "УЗ". ООО "Редтехнотрейд" записана на Андрея Дзеву из Киева. Ранее фирма выиграла в системе "УЗ" подряды на 46 млн грн.

Напомним, 1 октября "Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячиВ Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячи
Цена на газ в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометровЦена на газ в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров
Аналитик допустил падение биткоина до $30 тысяч уже к декабрюАналитик допустил падение биткоина до $30 тысяч уже к декабрю
Биткоин упал ниже 40 тысяч долларовБиткоин упал ниже 40 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже $45 тысячСтоимость биткоина упала ниже $45 тысяч
Заробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованыЗаробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованы
Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривенМедикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен
Газ в Европе впервые подорожал до $900 за тысячу кубометровГаз в Европе впервые подорожал до $900 за тысячу кубометров
Цены на алюминий взлетели до $3 тысяч за тонну впервые за 13 летЦены на алюминий взлетели до $3 тысяч за тонну впервые за 13 лет
В Украине разрешили отправлять ровно 5 тысяч без идентификации отправителяВ Украине разрешили отправлять ровно 5 тысяч без идентификации отправителя
Последние новости
Подгружаем последние новости