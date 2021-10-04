В Нацбанка и Минфина разные оценки прибыли, которую НБУ перечислит в бюджет в 2022 году, - Шевченко

Минфин предполагает 24 млрд грн, а Нацбанк - 13,6 млрд грн.

В Нацбанка и Минфина разные оценки прибыли, которую НБУ перечислит в бюджет в 2022 году, - Шевченко
Фото: Макс Требухов

Министерство финансов Украины в Госбюджете года 2022 года предусмотрело 24 млрд грн прибыли, которую Национальный банк Украины перечислит в бюджет, несмотря на то, что сам Нацбанк прогнозирует, что она будет почти вдвое ниже - 13,6 млрд грн.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.uа рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"У нас есть уже фактически традиционное различие с Минфином по прогнозам на следующий год в части прибыли, которую НБУ перечислит в бюджет. Напомню, мы прогнозируем, что она составит 13,6 млрд грн. В том прогнозе, который мы увидели (в Госбюджете 2022 года - LB.ua), стоит сумма 24 млрд грн. Мы не понимаем, откуда эти цифры... Мы этот вопрос рассматриваем с позиции независимости Нацбанка", - сказал он.

Глава НБУ добавил, что аналогичная история была в прошлом году, когда в бюджете стояла цифра 33 млрд грн, а Нацбанк прогнозировал 22,6 млрд грн, а в итоге, перечислил - 24,4 млрд грн.

Напомним, в сентябре Кабмин передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета 2022 года. Правительство заявляет, что это бюджет развития, который предусматривает увеличение финансирования ряда социально важных направлений. Впрочем, вопрос, в частности, его доходов. Подробнее читайте в материале LB.ua "Бюджет-2022: кому повысят зарплаты и вырастут пенсии".

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