Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай

В Украине будет расти цена на гречку. По прогнозам, она может вырасти до 60-65 гривен за килограмм. Причем все это произойдет на фоне высокого урожая этой культуры, который в нынешнем году планируют собрать аграрии нашей страны. Однако даже всего собранного урожая не хватит для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Цена на гречку в Украине будет расти, несмотря на высокий урожай этого года

Гречки посеяли в нынешнем году мало, хотя в общем площадь посевов под этой культурой на 3% превышает прошлогоднюю. Да и урожайность в этом году в среднем на 15% выше. Таким образом, аграрии рассчитывают суммарно намолотить около 114 тысяч тонн гречки. Впрочем, пока еще собрано только 70% посевных площадей, однако виды на урожай именно такие. И, судя по прогнозу погоды, который на ближайшие дни дождей не предвидит, ничто не должно помешать агрохозяйствам качественно убрать все посевы.

При этом внутренняя потребность украинского рынка в гречневой крупе составляет 120 тысяч тонн.

Цена на гречку в Украине будет расти, несмотря на высокий урожай этого года

"Таким образом, за счет собственного производства удастся на 95% удовлетворить потребность украинцев в гречке и быть менее зависимыми от возможных остановок импортных поставок со стороны РоSSийской Федерации", – говорится в сообщении, опубликованном аналитиками Украинского клуба аграрного бизнеса.

Из-за нехватки гречневой крупы на внутреннем рынке, ее придется импортировать. А "гречневый" импорт у нас идет из РоSSии. Однако в РоSSии в этом году урожай гречки ожидают невысокий. Впрочем, откуда бы ни поступала к нам крупа, все равно ее импортные закупки неизбежно будут провоцировать рост цены на гречку.

Напомним, ранее эксперты озвучивали, что годовая потребность Украины в гречневой крупе составляет 180 тысяч тонн. Видимо они решили, что украинцы переориентируются с дорогой гречки на более дешевые крупы.


Марченко Любов, Тудей

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