На аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигаций

На аукционе ОВГЗ 4 октября Министерство финансов будет предлагать первичное размещение выпуска бумаг в количестве 500 тыс. Также инвесторы смогут купить 5 других выпусков в гривне. Об этом сообщают на сайте министерства.

На аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигаций
Фото: Pixabay

Аукцион ОВГЗ 5 октября 2021

Минфин будет предлагать следующие выпуски облигаций внутреннего государственного займа:

  • 324 дня — на 3 млрд грн
  • 413 дней — на 3 млрд грн
  • 756 дней — без ограничений
  • 1001 день — без ограничений
  • 1680 дней — без ограничений

Также Минфин разместит первичный выпуск облигаций в количестве 500 тыс на 203 дня.

В сентябре от продажи ОВГЗ в бюджет привлекли 21 млрд

  • 28 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет почти 7 млрд грн и подняло доходность по «длинными» облигациям.
  • 21 сентября привлечено в бюджет более 5 млрд грн.
  • На аукционе 14 сентября Минфин разместил ОВГЗ на 1,17 млрд и повысил ставки по 3-летним облигациям.
  • 7 сентября Минфин привлек 1,3 миллиарда в бюджет от продажи ОВГЗ.

Всего в сентябре от продажи ОВГЗ было привлечено в бюджет почти 21 млрд грн.

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