На аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигаций

На аукционе ОВГЗ 4 октября Министерство финансов будет предлагать первичное размещение выпуска бумаг в количестве 500 тыс. Также инвесторы смогут купить 5 других выпусков в гривне. Об этом сообщают на сайте министерства.

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Аукцион ОВГЗ 5 октября 2021

Минфин будет предлагать следующие выпуски облигаций внутреннего государственного займа:

324 дня — на 3 млрд грн

413 дней — на 3 млрд грн

756 дней — без ограничений

1001 день — без ограничений

1680 дней — без ограничений

Также Минфин разместит первичный выпуск облигаций в количестве 500 тыс на 203 дня.

В сентябре от продажи ОВГЗ в бюджет привлекли 21 млрд

28 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет почти 7 млрд грн и подняло доходность по «длинными» облигациям.

21 сентября привлечено в бюджет более 5 млрд грн.

На аукционе 14 сентября Минфин разместил ОВГЗ на 1,17 млрд и повысил ставки по 3-летним облигациям.

7 сентября Минфин привлек 1,3 миллиарда в бюджет от продажи ОВГЗ.

Всего в сентябре от продажи ОВГЗ было привлечено в бюджет почти 21 млрд грн.