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2021-10-04
На аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигаций
На аукционе ОВГЗ 4 октября Министерство финансов будет предлагать первичное размещение выпуска бумаг в количестве 500 тыс. Также инвесторы смогут купить 5 других выпусков в гривне. Об этом сообщают на сайте министерства.
Фото: Pixabay
Аукцион ОВГЗ 5 октября 2021
Минфин будет предлагать следующие выпуски облигаций внутреннего государственного займа:
- 324 дня — на 3 млрд грн
- 413 дней — на 3 млрд грн
- 756 дней — без ограничений
- 1001 день — без ограничений
- 1680 дней — без ограничений
Также Минфин разместит первичный выпуск облигаций в количестве 500 тыс на 203 дня.
В сентябре от продажи ОВГЗ в бюджет привлекли 21 млрд
- 28 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет почти 7 млрд грн и подняло доходность по «длинными» облигациям.
- 21 сентября привлечено в бюджет более 5 млрд грн.
- На аукционе 14 сентября Минфин разместил ОВГЗ на 1,17 млрд и повысил ставки по 3-летним облигациям.
- 7 сентября Минфин привлек 1,3 миллиарда в бюджет от продажи ОВГЗ.
Всего в сентябре от продажи ОВГЗ было привлечено в бюджет почти 21 млрд грн.