СНБО не обращался в НБУ по вопросам "банкопада"

"Нацбанк не получал официальных обращений и любых материалов от СНБО по этому поводу".

Совет национальной безопасности и обороны не обращался в Национальный банк по вопросам массового вывода банков с рынка во время банковского кризиса 2016-2017 гг.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.uа рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"НБУ не получал официальных обращений и любых материалов от СНБО по этому поводу", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли в заявлении Данилова политический контекст и намерения расправиться с политическими оппонентами.

"Мы сегодня вопрос «очищения» воспринимаем как положительный шаг в становлении банковской системы. И лишнее тому подтверждение - то, как банковский сектор прошел прошлогодний кризис (локдауны из-за пандемии, - LB.ua) без лишних потрясений. Банковский сектор сегодня является высоколиквидным и прибыльным", - рассказал глава Нацбанка.

Шевченко также отметил, что консультации с ним тоже не было.

"Это было бы странно, если бы секретарь СНБО согласовывал свои заявления с главой НБУ... Я уверен, когда начнется активная работа над этим вопросом, НБУ одним из первых будет привлечен к ней", - сказал он.

Напомним, что в конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что аппарат СНБО намерен рассмотреть вопрос о массовом выводе банков с рынка.