В Британии компании обанкротились из-за рекордных цен на газ

Несколько европейских энергетических компаний объявили о банкротстве из-за рекордных цен на газ. Об этом пишет investory со ссылкой на The Independent.

Что случилось

Речь идет о четырех небольших фирмах в Великобритании, которые не выдержали повышения цен.

В ситуации также оказались производители удобрений, которые используют как сырье природный газ. Кроме того, страдает тяжелая промышленность и производители алюминия и цемента.

Главная причина роста стоимости топлива заключается в ускоренном росте спроса в условиях экономического подъема и восстановления после пандемии, а также в том, что на рынке стало меньше газа.

Стоимость газа

Ранее 3-октября стало известно, что стоимость природного газа на украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума и приблизилась к отметке $ 1,5 тыс. Биржевая цена газа в Европе в пятницу, 1 октября, в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $ 1200 за 1 тыс. м?.