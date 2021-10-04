В Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячи

В Украине впервые оштрафовали финучреждение за неэтичное поведение во время урегулирования проблемного кредита. Компания заплатит 102 тыс гривен. Об этом сообщает пресс служба НБУ.

В Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячи
Фото: zt.tax.gov.ua

О какой компании идет речь

Регулятор зафиксировал неэтичное поведение ООО «Кредитпроминвест» (ЕГРПОУ 43305861). Что сделали представители этой организации неизвестно, но вероятно они шантажировали или угрожали заемщику, который не смог вовремя заплатить по кредитному договору.

Речь идет о нарушении статьи 25 Закона «О потребительском кредитовании».

Примечательно, что на сайте этой компании подчеркивают, что она не является коллекторской фирмой, хотя основной вид деятельности «Кредитпроминвеста» — это «отработка проблемных активов на предмет взыскания просроченной задолженности».

На сайте НБУ эта компания также не значится в списке коллекторских фирм. На данный момент регулятор зарегистрировал 23 такие компании.

В Украине легализуют коллекторские фирмы

Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательство о коллекторских компаниях и финуреждениях, которые занимаются урегулированием просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Все компании, которые на момент введения в действие закона, работали на этом рынке должны были в срок подать в НБУ необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Для новых юрлиц ограничительных сроков нет.

После 14 октября 2021 в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с такой компанией.

Куда жаловаться на неэтичное поведение коллекторов

Также напоминаем, что в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников от шантажа со стороны коллекторов.

О нарушении можно сообщить в Нацбанк. Два факта неэтичного поведения приводят к досрочному разрыву договора.

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